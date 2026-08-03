Вован и Лексус раскрыли детали разговора с Меркель о Минских соглашениях

Пранкеры признались, что им потребовались недели, чтобы пробиться к бывшему канцлеру.Известные пранкеры из России Вован и Лексус рассказали, как им удалось добиться откровенного признания от бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.
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