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Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем после 17 лет брака

Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем после 17 лет брака

Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем после 17 лет бракаContent image for: 512421 | Николь Кидман с мужем, Джиджи Хадид и другие звезды на музыкальной премииНиколь Кидман и Кит Урбан — одна из самых крепких пар Голливуда.

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