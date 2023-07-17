Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем после 17 лет брака

Николь Кидман поделилась секретом крепких отношений с мужем после 17 лет бракаContent image for: 512421 | Николь Кидман с мужем, Джиджи Хадид и другие звезды на музыкальной премииНиколь Кидман и Кит Урбан — одна из самых крепких пар Голливуда.