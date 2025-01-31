Кадры тушения пожара в хостеле-гиганте в Москве. Огонь на северо-западе столице на улице Сходненский тупик охватил 2 тысячи квадратных метров.
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Кадры тушения пожара в хостеле-гиганте в Москве. Огонь на северо-западе столице на улице Сходненский тупик охватил 2 тысячи квадратных метров.