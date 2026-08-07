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«Пакш» под давлением Дуная: между климатическим риском и большой политикой

«Пакш» под давлением Дуная: между климатическим риском и большой политикой

Венгерская атомная электростанция «Пакш» вновь оказалась в центре политических и энергетических дискуссий.

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