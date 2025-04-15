Аналитика Olimpbet на ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов в Бирмингеме и Дортмунде

«Астон Вилла» – ПСЖ. 16 апреля, 00:00 (время Астаны) «Вилланы» очень сильно старались сделать так, чтобы перед домашней встречей с «Сен-Жермен» у них оставались осязаемые шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.