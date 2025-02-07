Запреты в России, которые кажутся странными для иностранцев

такую картинку выдала нейросеть по запросу: "запрет в России" Россия — страна загадочная и непредсказуемая, с её культурой, традициями и, конечно же, запретами, которые могут показаться иностранцам как минимум странными.
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