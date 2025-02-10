❗️В Симферополе студенты избили дедушку в троллейбусе Ранее в социальных сетях сообщалось, что в столице Крыма приезжие подростки в троллейбусе нарушали общественный порядок и избили пассажира.
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❗️В Симферополе студенты избили дедушку в троллейбусе Ранее в социальных сетях сообщалось, что в столице Крыма приезжие подростки в троллейбусе нарушали общественный порядок и избили пассажира.