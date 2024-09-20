МО: фашисты из «Омакайсте» убивали эстонцев за три марки и водочный паек

Боевики отрядов «Омакайсте», костяк которых составляли эстонские фашисты, проводили основную репрессивную и карательную работу, а также совершали самые кровавые преступления в отношении мирных жителей Эстонии в годы Великой Отечественной войны.
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