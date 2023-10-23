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Бийская библиотека получила награду за популяризацию творчества Шукшина

Бийская библиотека получила награду за популяризацию творчества Шукшина

"Золотой витязь" получила директор Центральной библиотечной системы Бийска Наталья Казанцева 15 октября в Издательском Совете Русской Православной Церкви в Москве состоялась церемония награждения Лауреатов и победителей Международного Славянского Литературного Форума "Золотой Витязь".

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