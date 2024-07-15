У мошенников появилась новая схема - продление срока действия медицинского полиса

В Управление МВД России по Нижнекамскому району обратилась 66-летняя местная жительница. Со слов заявительницы, ей позвонил мужчина, представился сотрудником пенсионного фонда и уведомил об окончании срока действия ее медицинского полиса.
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