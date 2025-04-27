DM: Состоялась беседа Путина и Уиткоффа, которая поразила британцев

В Кремле прошла беседа Владимира Путина и Стива Уиткоффа, поразившая британцев.В Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом, на которой обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине.
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