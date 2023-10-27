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Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?

Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?

«Мы рискуем потерять Россию»: Патриарха Кирилла поддерживают политики Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? Андрей Захарченко На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Нациевский Еще в 2022 году, выступая на Епархиальном собрании православного московского духовенства, Патриарх московский и всея Руси Кирилл обращал внимание на проблемы мигрантов.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Это известно всем, но эти «все» замазали рот гавном! Так вот, выгодна такая ситуация живоглотам, которые находятся под крышей вечного! Ибо от привоза мигрантов они имеют супердоходы от рабского труда!
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