Инсайды об СВО. О чём нельзя рассказывать? Настоящая "дорога смерти" – канавы стали кладбищем. ДРГ зашли в город и перебили военный гарнизон

На нескольких участках появились сообщения о новых продвижениях и тяжёлых боях. Одни данные уже подтверждаются, другие остаются неподтверждёнными: под Дружковкой штурмовые группы действуют в городской застройке, а на Сумщине и под Добропольем меняется конфигурация обороны.
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