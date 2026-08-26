Инсайды об СВО. О чём нельзя рассказывать? Настоящая "дорога смерти" – канавы стали кладбищем. ДРГ зашли в город и перебили военный гарнизон

На нескольких участках появились сообщения о новых продвижениях и тяжёлых боях. Одни данные уже подтверждаются, другие остаются неподтверждёнными: под Дружковкой штурмовые группы действуют в городской застройке, а на Сумщине и под Добропольем меняется конфигурация обороны.