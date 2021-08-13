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Министры обороны прибыли на совместные военные учения России и КНР

Главы оборонных министерств России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ  прибыли на полигон Цинтунся для наблюдения за активной частью совместных учений «Сибу/Взаимодействие — 2021» Главы оборонных министерств России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ  прибыли на полигон Цинтунся для наблюдения за активной частью совместных учений «Сибу/Взаимодействие — 2021», в которых задействовано более 10 тысяч военнослужащих двух стран.

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