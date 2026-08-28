Психолог Захарова назвала рабочую альтернативу дейтинг-приложениям

Обнимательные вечеринки (каддл-вечеринки) помогают людям справляться со стрессом, восполнять дефицит тактильных контактов, а также найти вторую половинку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В Амурской област...
- ЛЛ Жительнице Забайк...
- ЛЛ В Стамбуле кот 45...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым