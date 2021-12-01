Военнослужащие ЮВО приступили к зимней боевой подготовке

Подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к плановым занятиям по боевой подготовке. Более десяти тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений совершили марши в районы общевойсковых полигонов.
Подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к плановым занятиям по боевой подготовке. Более десяти тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений совершили марши в районы общевойсковых полигонов.
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