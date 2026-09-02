Жителям 37-го региона сообщили об увеличении портфеля льготных кредитов для АПК

По итогам первого полугодия 2026 года ВТБ увеличил выдачу льготных кредитов сельхозпроизводителям среднего и малого бизнеса (СМБ) на 13% год к году — до 72,5 млрд рублей.
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