Страна и люди
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Страна и люди

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Валентина Матвиенко хотела бы осчастливить россиян

Валентина Матвиенко хотела бы осчастливить россиян

Еще в 2016 году Спикер Совета Федерации, после встречи с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом, заявила, что в России следует обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где существуют Министерство будущего и Министерство счастья.

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