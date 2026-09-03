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Похищенная в Мексике россиянка вернулась к родным в тяжелом состоянии

Похищенная в Мексике россиянка вернулась к родным в тяжелом состоянии

Похищенная в Мексике 18-летняя россиянка Кристина Романова вернулась к семье в тяжелом состоянии. О возвращении девушки 2 сентября заявила ее мать, петербургская пианистка Марина Романова.

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