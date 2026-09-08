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Вучич анонсировал роспуск парламента Сербии и выборы 25 октября

Вучич анонсировал роспуск парламента Сербии и выборы 25 октября

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал роспуск парламента страны. По его словам, указ о роспуске Скупщины и назначении даты внеочередных парламентских выборов будет подписан в ближайшее время.

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