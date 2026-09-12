Ямалу до 2030 года потребуется почти 200 новых тренеров

На Ямале до 2030 года потребуется 190 новых специалистов в сфере физической культуры и спорта. Самый большой спрос ожидается на тренеров-преподавателей, говорится в аналитической справке профильного департамента.
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