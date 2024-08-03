ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Поехала с подругой в отпуск, а та его испортила с помощью алкоголя и непонятных мужчин

Поехала с подругой в отпуск, а та его испортила с помощью алкоголя и непонятных мужчин

Есть у меня подруга, чье поведение иногда способно вогнать в ступор кого угодно. С Наташей мы с самого детства жили на одной улице, а потом перенесли наше общение и во взрослую жизнь.

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