Поехала с подругой в отпуск, а та его испортила с помощью алкоголя и непонятных мужчин

Есть у меня подруга, чье поведение иногда способно вогнать в ступор кого угодно. С Наташей мы с самого детства жили на одной улице, а потом перенесли наше общение и во взрослую жизнь.
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