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Mercedes-Benz пообещал более доступные автомобили с ДВС. Суммарно бренд выпустит 25 моделей в этом году

Mercedes-Benz пообещал более доступные автомобили с ДВС. Суммарно бренд выпустит 25 моделей в этом году

Mercedes-Benz заявляет, что в течение 2024 года поставит дилерам 25 новых и обновленных автомобилей, отмечая, что более доступные автомобили (а не электромобили) станут одними из крупнейших движителей продаж бренда в этом году.

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