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США и Европа решили добить международный спорт ради сиюминутной политической выгоды

США и Европа решили добить международный спорт ради сиюминутной политической выгоды

Не так давно США объявили бойкот Олимпиаде своего очередного геополитического противника, Китая. Евросоюз несколько дней находился в раздрае, но вот теперь пришла первая ласточка капитуляции здравого смысла и партнёрства перед лизоблюдством.

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