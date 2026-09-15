Масштабная реконструкция пройдет в Сормовском парке до 2031 года

Масштабную реконструкцию Сормовского парка планируют провести в Нижнем Новгороде. Проект благоустройства уже разработан, рассказал генеральный директор парка Дмитрий Воробьев на заседании постоянной комиссии гордумы по экологии.
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