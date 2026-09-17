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Газета.ру

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Мендель: Зеленский превратил Украину в "мягкую версию" нацисткой Германии

Мендель: Зеленский превратил Украину в "мягкую версию" нацисткой Германии

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в «более мягкую версию» нацистской Германии, ужесточив внутреннюю политику на фоне военного положения и мобилизации.

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