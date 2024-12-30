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В США рассказали о помогающих Донбассу коммунистах

В США рассказали о помогающих Донбассу коммунистах

Представители Американской коммунистической партии направили жителям Донбасса 55 коробок гуманитарной помощи.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
камунизды не только гражданскую войну в России оттопырили, но и американскую войну сбацали....
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19 час.
В
Валентина
Боже, какая тяжелая клиника у комментатора
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18 час.
вд
валерий двойнишников
Ланская, любимая, значит в Христа ты не веришь, а Законы Ньютона и Эйштейна не для тебя писаны....
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