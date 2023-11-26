Страна и люди
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Страна и люди

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В Чехии заявили, что местные фирмы с октября начали поставлять газ из России

В Чехии заявили, что местные фирмы с октября начали поставлять газ из России

Чешские компании с октября вновь начали поставлять российский природный газ, объемы импорта топлива из России в прошлом месяце составили 1,2% от общего объема поставок газа в Чехию за 2023 год, сообщил министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

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