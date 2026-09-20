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ЦИК: на выборах глав регионов лидируют действующие руководители или врио

ЦИК: на выборах глав регионов лидируют действующие руководители или врио

На выборах глав российских регионов в единый день голосования лидируют действующие руководители и выдвинутые «Единой Россией» врио губернаторов, передает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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