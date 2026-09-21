В Калужской области отменили три карантина для крупного рогатого скота

Ограничения отменили после заключений ветстанций, подтверждающих отсутствие заболеваний.В Калужской области отменили карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в Мосальском муниципальном округе, а также ограничения по бруцеллезу в Хвастовичском округе.