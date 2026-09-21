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Калужские новости

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В Калужской области отменили три карантина для крупного рогатого скота

В Калужской области отменили три карантина для крупного рогатого скота

Ограничения отменили после заключений ветстанций, подтверждающих отсутствие заболеваний.В Калужской области отменили карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в Мосальском муниципальном округе, а также ограничения по бруцеллезу в Хвастовичском округе.

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