Международная реакция на прибытие в Сомали первого судна с бесплатным зерном из России

О намерении России предоставить бесплатное зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, включенным в список Всемирной продовольственной программы, было объявлено президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия-Африка в июле.
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