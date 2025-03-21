Трамп анонсировал «самый смертоносный» истребитель шестого поколения F-47

Президент США Дональд Трамп объявил, что компания Boeing выиграла конкурс на разработку новейшего истребителя шестого поколения F-47, который станет «самым смертоносным» истребителем из когда-либо созданных.
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