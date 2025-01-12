Овечкин сократил отставание от Гретцки до 21 гола, забросив 873-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в рейтинге лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 21 гола.
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