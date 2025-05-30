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Карасин: споры о дате встречи в Стамбуле показывают недоговороспособность Киева

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале заявил, что обсуждение Украиной даты новой встречи в Стамбуле демонстрирует ее недоговороспособность.

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