Карасин: споры о дате встречи в Стамбуле показывают недоговороспособность Киева

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале заявил, что обсуждение Украиной даты новой встречи в Стамбуле демонстрирует ее недоговороспособность.
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