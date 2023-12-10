Зеленский скоро уедет на заслуженный отдых в США?

MS Mikhail Stepanov Эта жидобандеровская рожа не должна уйти даже подранком! В идеале - висеть на фонарном столбе на Крещатике, худший вариант - расстрел на набережной Днепра.

Юрий Золотарев И за эту наркоССУКУ украинские мужики кладут свои жизни???