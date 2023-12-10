У Зеленского: 1. Дом во Флориде - 35 миллионов долларов 2. Дом в Израиле 3. Дом в Лондоне 4.
Зеленский скоро уедет на заслуженный отдых в США?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Эта жидобандеровская рожа не должна уйти даже подранком! В идеале - висеть на фонарном столбе на Крещатике, худший вариант - расстрел на набережной Днепра.
Ответить
7 час.
Юрий Золотарев
И за эту наркоССУКУ украинские мужики кладут свои жизни???
Ответить
7 час.
Элла
Вот кому не понравилась данная статья - прямая пища для СК РФ!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии