Зеленский скоро уедет на заслуженный отдых в США?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Эта жидобандеровская рожа не должна уйти даже подранком! В идеале - висеть на фонарном столбе на Крещатике, худший вариант - расстрел на набережной Днепра.
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7 час.
Юрий Золотарев
И за эту наркоССУКУ украинские мужики кладут свои жизни???
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7 час.
Элла
Вот кому не понравилась данная статья - прямая пища для СК РФ!
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3 час.

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