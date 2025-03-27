«В этом году есть травмы, но, в принципе, состав боевой»

В плей-офф КХЛ прошли первые матчи серий. Как и ожидалось, ярко началось противостояние московского «Спартака» и череповецкой «Северстали» — команд, предпочитающих играть в атакующий комбинационный хоккей.
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