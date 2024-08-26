Baza: Русским чиновникам поручили срочно удалить служебные переписки в Telegram

На фоне задержания во Франции Павла Дурова в Telegram проходят массовые чистки переписок.Чиновникам Администрации президента, Минобороны и других ведомств России поручили спешно удалить служебные переписки в мессенджере.
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