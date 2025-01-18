МВД России напомнило водителям о завершении периода автоматического продления прав

Штраф за недействительные документы – до 15 тысяч рублей МВД России напомнило водителям, что права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, будут действительны только три года с этой даты, передает ТАСС.
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