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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Самонов: «Козлов всегда без лишних эмоций доносит требования до хоккеистов, сильно не ругает за ошибки»

«Он более спокойный. Всегда без лишних эмоций доносит свои требования до подопечных. Плюс, важно, что сильно не ругает за ошибки.

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