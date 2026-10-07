«Беспрецедентное восстановление»: как Криста Пайк выжила после смертной казни и что она совершила? Шокирующие подробности

«Беспрецедентное восстановление»: как Криста Пайк выжила после смертной казни и что она совершила? Шокирующие подробностиКриста Пайк, 50 лет, приговорённая к высшей мере наказания в штате Теннесси, очнулась и способна разговаривать после того, как смертельная инъекция не сработала.