«Беспрецедентное восстановление»: как Криста Пайк выжила после смертной казни и что она совершила? Шокирующие подробности

«Беспрецедентное восстановление»: как Криста Пайк выжила после смертной казни и что она совершила? Шокирующие подробностиКриста Пайк, 50 лет, приговорённая к высшей мере наказания в штате Теннесси, очнулась и способна разговаривать после того, как смертельная инъекция не сработала.
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