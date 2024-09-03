В ВТБ спрогнозировали выдачи ипотеки в России в 2024 году

Выдачи ипотеки за весь год могут достичь 5,1 трлн рублей, что на 35% ниже результата прошлого года. Таким образом, рынок фактически повторит результат 2022 года, заявил в рамках ВЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков 3 сентября.