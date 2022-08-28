Главный украинский прогноз Хазина. На сцену выходит Лукашенко

Как по сценарию Ещё в 2014 году эксперт опубликовал статью под говорящим названием "Зачинатели войны", в которой по полочкам разложил, кому нужен Майдан, который стал началом катастрофы Украины и в итоге привёл всё к тому, что происходит сегодня.