Тамбовским предприятиям помогут привлекать господдержку на новые проекты

фото: Софья Корнеева, ПроТамбов Читайте также: Союз промышленников поддержал День благотворительного труда в Тамбовской области (вчера, 11:39) Тамбов выплатил 137 млн рублей после расторжения концессии с «Компьюлинком» (30.
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