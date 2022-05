unsplash Диетологи полагают, что потребление орехов позволяет снизить уровень сахара в крови. Об этом сообщили на портале Eat This, Not That! В издании обратили внимание на то, что на уровень глюкозы в крови оказывает влияние не только потребляемые человек углеводы, но и количество белков, жиров и клетчатки, присутствующих в пище.