Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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  • Александр24
    Вместо любви отношения. Прежде чем лечь в постель, надо обязательно нажраться от пуза в ресторане. А чтобы выбрать му...Женщины бьют трев...
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Женщины бьют тревогу: внезапно «только одно» оказалось нужно совсем не мужчинам

Женщины бьют тревогу: внезапно «только одно» оказалось нужно совсем не мужчинам

«Когда мне было 16, все говорили, что мужчинам нужно только одно. Теперь мне 29, и я понимаю, что то самое «только одно» нужно только мне».

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Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
они не воюют плодятся как тараканы им помощь дают из наших налогов по 24 млн
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4 час.
АК
Алекс Кузь
Дети любились с юности . Родили чудесную девочку. Была семья. Но жизнь бурлит. Интернет доступ, камеры наблюдения, сайты фатально разрушили тайну личности. При желании , супруги накопали на свою любовь всякого компромата, подрались и развелись. Мораль: не требуйте от близких людей больше того, что они сами хотят вам дать. Мудрость в том, что прилеты со стороны , вас они не касаются: да , есть сукин сын, но он ваш сукин сын.
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4 час.
А
Александр24
Вместо любви отношения. Прежде чем лечь в постель, надо обязательно нажраться от пуза в ресторане. А чтобы выбрать мужа, надо не по улицам гулять и гулять, разговаривая при этом за жизнь, а надо быстрее переспать с десятком-другим мужиков, якобы, для проверки совместимости в сексе - это ж самое &quot;главное&quot; в семейной жизни, а не то что он просто хороший человек и прекрасный семьянин и не бьёт тебе морду через день. Но если и попадётся такой прекрасный, то всё равно надо обязательно найти на стороне &quot;специалиста&quot; трахальщика - как же без этих простых женских радостей ( как известно у чужого барана всегда яйца больше - надо обязательно  проверить).  А вывод? Да не хотят больше нормальные ребята связывать свою жизнь с этими полу-шлюшками, только и всего. Начитаются в инете про их требования к ним ( к женитьбе и квартиру и машину и зарплату в 200 тыс. должен уже иметь этот 23-х летний пацанёнок, а взамен её потасканную, протёртую до дыр &quot;лотерейку&quot;) и ничего ему уже не хочется.
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2 час.
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