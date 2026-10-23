Морские просторы России традиционно считаются одной из главных кладовых страны. Однако в последние годы всё чаще звучат вопросы о том, насколько эффективно используются эти природные богатства и почему значительная часть улова зачастую минует государственные интересы, отправляясь по серым схемам в зарубежные порты.