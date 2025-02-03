Полпред Трутнев перечислил, что скоро построят на Дальнем Востоке: автокластер и туристические проекты

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля, ФедералПресс. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
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