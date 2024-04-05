NYT: Украину в июле не пригласят вступить в НАТО, несмотря на угрозу поражения

Лидеры стран - членов НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.
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