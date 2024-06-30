В НАТО заподозрили РФ в минировании инфраструктуры в Северном море

Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua В Североатлантическом альянсе имеются серьезные подозрения, что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, сообщила британская газета The Sunday Times.
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