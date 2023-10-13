16-летняя девушка помогла мошенникам украсть деньги у пенсионерки

Несовершеннолетняя исполняла роль курьера. Ее поймали и будут судить, ее «работодатели» остались в тени В Карелии 16-летнюю девушку собираются судить за помощь мошенникам в обмане пожилой жительницы Лоухи.
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